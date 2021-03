Robothond Spot vindt baas bij Antea Group in Eindhoven

Robothond Spot, ontwikkeld door het Amerikaanse Boston Dynamics, heeft zijn baas gevonden bij ingenieur- en adviesbureau Antea Group. Mark van Esterik, innovatiemanager, haalde de robothond in ‘huis’: ,,Spot kan taken uitvoeren die voor mensen gevaarlijk zijn, zoals een inspectie doen in een omgeving waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, vloeistofdichte vloeren controleren op scheurtjes of tanks controleren op roestplekjes. Voordeel is dat tijdens de inspectie het proces niet hoeft te worden stilgelegd zoals dat vanwege de veiligheid bij mensen wel moet. Denk aan distributiecentra waar karretjes geautomatiseerd van a naar b rijden. Spot sturen we op afstand aan, is zelflerend en kan zelfstandig werken. Afhankelijk van het type werk kunnen we de robot voorzien van een 360 graden camera of robotarm.”