Robots nemen toneel over in voorstelling ‘Nooit meer werken’ op Brainport-campus

,,Hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit, als robots ons werk hebben overgenomen? Hoe beïnvloedt technologie ons? Die vragen stellen we aan de kaak in de voorstelling Nooit meer werken. Het is een filosofische, humorvolle voorstelling waarin voornamelijk robots spelen”, vertelt Greg Nottrot, artistiek leider van het Nieuw Utrechts Toneel (NUT) en mede-bedenker. ,,Daar hoort een driegangendiner bij dat voorafgaand, tijdens de pauze en na afloop van de voorstelling plaatsvindt. Een belangrijk onderdeel, want tijdens het eten gaan mensen vaak ongedwongen met elkaar in gesprek over het stuk.”