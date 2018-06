Robotvoetbal-talkshow live via ed.nl

Het kan zomaar de elfde keer op rij worden dat het Eindhovense team Tech United de finale haalt van het WK robotvoetbal. Het is één van de twee teams uit de regio die te vinden zijn bij de 22e RoboCup. Het toernooi vindt van 18 tot en met 22 juni plaats in het Canadese Montreal. Ook studenten van Fontys Engineering doen mee.

Lieven Scheire

De laatste jaren waren de wedstrijden van Tech United te volgen via een livestream van de TU/e, ook verschenen ze op Youtube. Dit jaar is er zelfs een live voetbal-talkshow, gepresenteerd door de Vlaamse Lieven Scheire. De 'wetenschapscabaretier' maakt in België en Nederland furore met zijn slimme, humoristische en laagdrempelige uitleg van de wetenschap.

RoboCup

Het is niet de eerste keer dat televisienerd Scheire meegaat. Eerder deed hij al verslag van de RoboCup. Maar deze keer presenteert hij daarnaast dus ook een talkshow, waarin op humoristische wijze wedstrijden, teams, kansen en missers worden besproken. "Een paar jaar terug stuitte ik toevallig op de RoboCup op Youtube: ik was meteen verkocht. Spannend en intrigerend. Maar er was heel weinig verslaggeving. Dat vond ik echt jammer, dus heb ik contact opgenomen met de TU/e en voorgesteld om het te gaan verslaan."

Honderd teams

Met het WK in Eindhoven ging dat prima, maar in Brazilië belandden Scheire en zijn team in een lege perszaal met alleen een internetkabel. "Dit jaar hebben we op voorhand alles geregeld zodat we iedere avond vanaf negen uur met gasten aan tafel live kunnen streamen. Ik presenteer de talkshow samen met Guy Vermeulen. De focus ligt op robotvoetbal. We brengen elke dag verslag uit van de Eindhovense robots. Maar we maken ook filmpjes van andere competities. Want de robots komen uit in diverse categorieën, zoals huishoud- en reddingsrobots. Alles bij elkaar zijn er zo'n honderd teams in Montreal."

Wereldkampioen

De RoboCup draait om zelfsturende robots. De RoboCup-federatie stelt de regels steeds bij, om de teams te dwingen verder te innoveren. Cruciaal is dat de robots kunnen omgaan met onzekerheid en nieuwe situaties, iets waar de voetbalrobots in vooroplopen. "Het achterliggende doel is het stimuleren van de ontwikkeling van betrouwbare en betaalbare zelfsturende robots", legt Scheire uit. „Het ultieme doel gesteld is dat de voetbalrobots in 2050 de menselijke wereldkampioen voetbal kunnen verslaan. Dat gaat zeker lukken."