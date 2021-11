Robotwedstrijd in Eindhoven; wie vervoert het snelst een badeendje?

Kevin Leenaerts (16) van het Frits Philips Robotics Team heeft dagen achter de rug alsof hij fulltime werkt. ,,Het levert wel stress op”, zegt hij lachend. ,,Er kan altijd iets fout gaan tijdens de race. Dat is het spannende”, zegt mede-teamlid Michelle Fang.

Zaterdag is het dan zover: de League Meet Freight Frenzy. De eerste robotwedstrijden van dit school jaar zijn op het Frits Philips lyceum-mavo op de Avignonlaan in Eindhoven. Het thema is: ‘Freight Frenzy’. Kevin: ,,We hebben een mechanisme bedacht waarmee je razendsnel (Frenzy) goederen (Freight) kunt verplaatsen via obstakels. De robot moet kunnen pakken, maar ook verstelbaar zijn in hoogte.”

Opperbeste stemming

Iedereen is in opperbeste stemming dat er weer iets ‘leuks’ op het programma staat tijdens alle coronaperikelen. De robots hebben hun inspectie gehad en de teams zijn druk in de oefenzone. Zij testen nog een keer hun robot en brengen verbeteringen aan voordat ze de pit area (wedstrijdveld) binnentreden.

Zestien teams vertegenwoordigen scholen uit Eindhoven en de regio, maar ook teams uit Stuttgart Duitsland maken zich op voor de FIRST Tech Challenge (FTC), een van de drie landelijke robotcompetities van FIRST.

,,FIRST is een wereldwijde organisatie die jongeren stimuleert om bezig te zijn met wetenschap en techniek om deuren te openen voor de toekomst”, legt Ellis Linders uit. Zij is docent Robotica en Wiskunde op het Frits Philips en tevens coach. Ook waarden als teamwork, creativiteit, innovatie zijn belangrijk. Hier zijn ook prijzen mee te winnen.

Volledig scherm League Meet Freight Frenzy bij het Frits Philips lyceum-mavo. Een robotwedstrijd voor scholieren. © DCI Media

Tijd om te presteren

Twee maanden hebben de scholieren de tijd gehad om hun robot te ontwerpen. Nu is het tijd om te presteren. De spanning stijgt. Team Frits Philips bijt de spits af. Er spelen vier teams in twee allianties. Samen met een team van het Zwijsen College Veghel nemen zij het op tegen teams Panic Attack en Birdmachine. Balletjes, blokjes en kleine gele badeendjes vertegenwoordigen de goederen. Wie brengt zijn goederen het snelst naar de opslagplaats, de drie etagères op het parcours?

Tijdens de tweeënhalve minuut voert de robot eerst een opdracht die vooraf geprogrammeerd is. De robot moet een eendje van een draaischijf laten vallen. Gaat het signaal dan nemen twee leden de besturing in de hand om samen met hun bondgenoot blokjes en balletjes te vervoeren. In het laatste deel, de ‘endgame’ zijn met opdrachten extra punten te scoren. De eerste punten zijn binnen voor het Frits Philips Robotics Team.

,,Het ging heel goed voor de eerste keer. De coördinatie en samenwerking was goed. Nu verder oefenen en kijken wat beter kan vandaag”, zegt Kevin, voordat hij snel naar het oefenveld loopt. Volgend jaar april is de tweede ronde en wie weet dan door naar het Championship.