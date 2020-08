Rocker Lucas Hamming schreef nieuwe liedjes in boomhut op Bali

Nog voor de coronacrisis uitbrak vloog Lucas Hamming naar Bali. Daar werkte hij in een boomhut aan de liedjes voor een nieuwe plaat en zijn eerste theatervoorstelling. ,,Een luxe huisje in een boom. Ik had niet heel veel plek, maar het was heel relaxed. Ik wilde geconcentreerd aan de slag. Dat gaat het beste als ik ergens anders ben. In Nederland ben ik snel afgeleid en voel ik geen druk. Maar als ik een maand op een andere plek ben, heb ik die drang wel. Ik wil niet met lege handen thuiskomen. Ik koos voor Bali: de roots van mijn moeder liggen in Indonesië, het is mooi weer en ik houd van het Indische eten.”