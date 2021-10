Rockfans hunkeren naar ontmoeting in Klokgebouw: ‘Deze muziek is zoveel meer dan herrie alleen’

EINDHOVEN - Het mag er dan boos of agressief uitzien, ‘hardcore punk’ is juist een vredelievende aangelegenheid, weet Martijn van den Heuvel, organisator van Europa’s grootste indoor hardcorefestijn Revolution Calling, zaterdag 30 oktober in het Klokgebouw. ,,Iedereen hunkert ernaar om elkaar weer te zien.”

Punk, dat is behalve een bak herrie, ook drank, drugs en agressie, toch? Nou nee, niet bij de ‘hardcore metalpunk’. Een deel van de hardcore-fans is zelfs ‘straight edge’. ,,Zelf ben ik het al vanaf mijn zestiende”, zegt Martijn van den Heuvel (42) ,,Ik eet geen vlees, drink niet en doe geen drugs.”

De Eindhovenaar is al bijna 25 jaar frontman van hardcoreband No Turning Back en daarnaast organisator van festival Revolution Calling, komende zaterdag in het Klokgebouw. ,,De instelling is vaak positief en vredelievend, hoe agressief het er ook aan toe lijkt te gaan. We hebben nog nooit een vechtpartij of ander akkefietje gehad.”

Bakermat Amerika

Waar de oerpunk ontstond in Engeland, ligt de bakermat van de hardcore-variant in Amerika. Grote jongens uit de scene zijn Amerikaanse bands als Black Flag, Bad Brains, Sick of it All, Agnostic Front, Biohazard, Bad Religion en Hatebreed.

Martijn van den Heuvel (links), festivalbaas en zanger van de band No Turning Back

Zoals iedere punkstroming ontstond ook de hardcore uit boosheid, erkent Van den Heuvel. ,,Een tegenbeweging om te trappen tegen het establishment bijvoorbeeld. Veel bands en fans zijn geëngageerd en hebben soms een bepaalde politieke overtuiging, maar nooit extreem. Extreme bands zijn hier ook niet welkom.” De teksten gaan over zaken als de overheid, kapitalisme, anarchisme en oorlog, maar net zo goed over vriendschap.

Voorgaande edities waren er zo'n 5000 bezoekers in het Klokgebouw, en daarmee was voorloper The Sound of Revolution het grootste indoor hardcore-festival van Europa. Dit jaar beleeft het festival noodgedwongen een kleinere editie. Er is één podium, 2500 mensen zijn welkom, en daarmee is het nog steeds het eerste grote hardcore-festival in Europa sinds de corona-pandemie. Bezoekers komen uit heel Europa, van Engeland tot Portugal.

Hechte community

,,Iedereen hunkert ernaar elkaar weer te ontmoeten”, zegt Martijn van den Heuvel. ,,De hardcore-scene is een hechte community. Broederschap en eenheid staan hoog in het vaandel. Als je eenmaal samen in een zaal staat is iedere vreemde als een broer of zus. Het is hetzelfde als met carnaval, of met PSV: wordt er gescoord dan vier je dat samen, ook met de vreemde naast je. Wij vieren samen de muziek die ons vaak al vanaf onze tienerjaren gegrepen heeft. Je begrijpt elkaar. Zoals ook een voetbalsupporter de wedstrijden heeft gemist, misten ook de hardcorefans de concerten. Dat is mentaal voor sommigen heel erg zwaar geweest, je hebt dit gewoon nodig.”

De songs zijn niet alleen hard, energiek en snel, ze hebben vaak ook een bepaalde opbouw, richting een climax, de zogenaamde ‘breakdown’. Er hoort een speciale manier van ‘dansen’ bij, om zo helemaal op te gaan in de muziek. ,,Sommige uiten het in een soort van kungfu of kickboksen, de ander in pogoën of stagediven, weer een ander zwaait wild met zijn armen.”

Backfire!

Legendarische band

Voor een leek klinkt het misschien als pure herrie, denkt Van den Heuvel. ,,Maar hardcore is zoveel meer.” Zelf was hij zestien toen het kwartje viel. Een jaar later richtte hij No Turning Back op, nu een van de internationale toppers in de scene, en ook present op Revolution Calling. Zijn band werd opgericht nadat hij Backfire! zag spelen. Die legendarische Limburgse band is zaterdag de headliner in het Klokgebouw. ,,Te gek, het cirkeltje is weer rond.”

Normaal zou hij voor bands ook naar Amerika hebben gekeken, misschien wel naar een headliner als Madball of Terror. ,,We hebben nu vooral bands geboekt die in een busje kunnen stappen om hooguit vijf, zes uur te rijden van hier. Gelukkig is de hardcore- en oi!-scene (de meer oudewetse punk-red) in Duitsland en de Benelux erg sterk. We hebben voor wat nu mogelijk is het sterkste programma neergezet. We hebben ook geluk met Integrity, een grote naam uit Amerika, maar de zanger woont in België. Daaromheen is een Belgische groep geformeerd.”

Zaterdag 30 oktober, Klokgebouw Eindhoven. Meer info.