'Rockstar professor' Maarten Steinbuch van TU Eindhoven schetst de toekomst van de robotisering

„Ik reis altijd met deze kleine dino. Hij wordt slimmer naarmate de tijd verstrijkt. In het begin sliep hij veel, nu reageert hij echt op mij", zegt Maarten Steinbuch. De kleine dinosaurus in zijn armen kwispelt vrolijk en kijkt wat verlegen de zaal in. Het beestje vertedert het publiek. En dat is precies wat de TU/e-hoogleraar beoogt met zijn artificiële huisdiertje. Want hiermee maakt hij kunstmatige intelligentie en robotisering toegankelijk. En dat zijn de ontwikkelingen die de toekomst zullen bepalen.

Kolonisatie van Mars

De Rockstar professor, zoals Steinbuch wordt aangekondigd, is een van de sprekers op de jaarlijkse summit van de in Eindhoven gevestigde Singularity University Nederland. Met programma's over snelgroeiende technologieën wil de Singularity University deelnemers verbinden, inspireren en handvatten geven om met die technologieën het leven te verbeteren. De summit is vast onderdeel van het jaarprogramma. Het tweedaagse evenement vindt dit jaar plaats in de Philharmonie in Haarlem. De focus ligt op onze toekomst en de rol die de zich snel ontwikkelende technologie daarin speelt. In lezingen, workshops en een expositie in de foyer komen de meest uiteenlopende thema’s aan bod: van autonoom rijden tot robotisering, van microchirurgie tot kolonisatie van Mars.

Quote Technologie zal een deel van onze banen overnemen. We gaan minder werken en zullen voor die vrije tijd een zinvolle besteding moeten vinden. Maarten Steinbuch

In een sessie waarin het publiek de discussie kan aangaan met de spreker, schetst Steinbuch enkele beelden van onze wereld over dertig jaar. „Technologie zal een deel van onze banen overnemen. We gaan minder werken en zullen voor die vrije tijd een zinvolle besteding moeten vinden", verklaart Steinbuch. Hij gaat een stap verder en vertelt dat er wetenschappers zijn die veroudering zien als een ziekte die je kunt behandelen en 'genezen'.

Volgens hen wordt 2045 het jaar wanneer mensen onsterfelijk zullen zijn. Het idee is zowel aantrekkelijk als angstaanjagend voor het publiek. Dat blijkt als Steinbuch zich rechtstreeks tot zijn gehoor wendt met de vraag wie eeuwig zou willen leven. Want waar leef je dan voor? Wat is je levensdoel? Steinbuch haalt het boek Homo Deus aan dat beschrijft hoe de toekomstige eeuwig levende mens zijn dagen doorbrengt met gamen, en met virtal en augmented reality een wereld voor zichzelf schept. Volgens Steinbuch is dat de reden dat Elon Musk, oprichter van Tesla, werkt aan missies naar Mars. De wereld heeft een back-up nodig voor als het hier mis gaat. „En stel dat we straks allemaal rechtstreeks verbonden zijn met de cloud. Dan zou je jouw persoonlijke data daarin kunnen zetten en de verbinding verbreken. De vraag is of je dan eigenlijk nog bestaat? Maar zover zijn we niet. En misschien komt dat ook wel nooit", overweegt Steinbuch „Want in deze overgangsfase is het belangrijk dat we kijken naar wat we wel en wat we niet wenselijk vinden. Mag je het dna van een ongeboren kind manipuleren om ziekte te genezen? En mag dat om iemands IQ te verhogen? Daar moeten discussies over gaan, voordat het straks gewoon gebeurt."