Rode loper ligt uit voor amateurkunsten in CKE

Goed in de ogen kijken

Zaterdag fungeert het centrum als een soort van catalogus van wat het te bieden heeft. Een rondgang langs de demonstraties van docenten gitaar, harp, contrabas, theater, tekenen en keramiek leert dat het plezier voorop staat. ,,Ik begin met de ander goed in de ogen te kijken", antwoordt gitaardocent Peter Thissen op de vraag hoe hij nieuwsgierigen tegemoet treedt. ,,En te luisteren naar de behoefte. Die jongen daar kwam net binnen en was trots op zijn versie van Smoke on the Water. Natuurlijk laat ik hem dat spelen. Wat hij doet is niet goed of fout. Ik zal hoogstens zeggen: je kunt het ook zó proberen."

In zo'n weekend kun je verdwalen in het CKE. In het gebouw met kelder, begane grond en drie verdiepingen én de talloze lokalen en doorgangen. En óók in het rijke aanbod van kunsten. In de theaterzaal laten negen bezoekers zich verleiden tot een warming up met op elkaar reageren met handenklappen en het uitbeelden van ruzie, hoge nood en jeuk op de rug. Bij de keramiek kijken een jonge jongen en zijn vader hun ogen uit naar wat er uit de oven kwam. ,,The best keramists are men", houdt de docente hen voor. Ook Frank Malcorps, docent tekenen en schilderen gaat uit van het plezier van de cursisten. ,,Als je iets met plezier doet, kunnen wij gemakkelijk het dekseltje openen, waardoor het talent vrijkomt", zegt hij nadat hij twee jonge kinderen een groot wit papier heeft voorgelegd en hen wijst op een klassieke opstelling van een stilleven met een paar boeken, een bloem, een brandende kaars en een doodshoofd.