Roeien, rust en vrijheid op het water: open dag ERV

EINDHOVEN - Rond de dertig kinderen tot 17 jaar kregen, verspreid over de middag, een rondleiding in de botenloods, een korte roei-instructie op de machine en vervolgens mochten ze het water op. Dit alles onder leiding van de juniorleden en instructeurs van de Eindhovense Roeivereniging Beatrix (ERV).

De 11-jarigen Zoë en Ilja stappen samen met Rebecca en Jurre (12) vastberaden in een grote houten boot met de naam ‘Peelseloop’. Julia, lid van ERV, instrueert de kinderen. „Normaal gebruiken we roeicommando’s bij de handelingen die we uitvoeren als we instappen, wegvaren, stoppen en rondmaken. Nu heb ik alleen maar geroepen: ‘Naar voren, duwen, hou recht’. Ik heb het maar zo simpel mogelijk gehouden, dat leek mij het beste.”

De gespannen gezichten van de kinderen bij het afduwen van de boot spreken boekdelen. Maar al snel krijgen ze de smaak te pakken en slaat het enthousiasme toe. Bij terugkomst zijn ze alle vier unaniem, roeien is hartstikke leuk. Ilja: „In het begin gingen we nog niet zo goed, je moet op zoveel dingen letten.” Zoë: „Eerst ging het een beetje onhandig, maar daarna ging het wel beter. Mijn vader heeft ook geroeid. Misschien heb ik toch wat talent van hem gekregen.”

Iedere spier van je lijf

Elien Meijer is sinds 2017 voorzitter van ERV. „Ik roei inmiddels 30 jaar en nog steeds geniet ik ervan. Je stapt in je boot en je bent weg. Lekker buiten in de open lucht. Daarnaast is het goed voor je gezondheid, je gebruikt iedere spier van je lijf. Als ik zie hoeveel kinderen vandaag komen kijken dan ben ik zeer tevreden. Roeien is een toegankelijke sport en het is duidelijk dat steeds meer mensen hier ook van overtuigd zijn.”

Roeien lijkt simpel, maar dat is het niet. Er komt meer bij kijken dan alleen de riemen in het water heen en weer bewegen. Een goede oog-handcoördinatie en een zwemdiploma zijn bijvoorbeeld een must. Erik-Jan Mol is inmiddels 25 jaar instructeur. „Roeien brengt rust en vrijheid op het water. Jong en oud kan leren roeien en tot op hoge leeftijd nog doorgaan.”