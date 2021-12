Roel tovert huis om tot winterlichtspektakel; ‘Ik ga door zolang er mensen staan’

Roger Schmidt denkt dat er bij PSV weinig verandert in de winter: ‘De spirit van deze groep willen we gebruiken’

In aanloop naar de wedstrijd tegen RKC van zondagmiddag sprak PSV-trainer Roger Schmidt zaterdag met een aantal media. Tegen de Waalwijkers heeft hij weer de beschikking over keeper Yvon Mvogo, die zaterdag terug was na drie dagen ziekte. Het lijkt er niet op dat hij Joël Drommel gaat vervangen, maar Schmidt wilde nog niet zeggen wie er speelt.

18 december