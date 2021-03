Roemeense inbrekers gaan jarenlang de cel in, ondanks ‘lage straffen in Nederland’

Het tweetal - beiden 32 jaar - berokkende veel schade bij bedrijfsinbraken die ze samen pleegden in Valkenswaard, Leende en Helmond. Bij een Valkenswaards Esso-tankstation hakten ze een gat in de muur en gingen ze er vandoor met voor tienduizend euro aan sigaretten. In Helmond sloegen ze toe bij restaurant De Warande, in Leende bij sportzaak Never Quit The Game en VOL Verlichting. Ook op andere plekken braken ze in, niet altijd samen, wel altijd beroepsmatig.