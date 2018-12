Roemloos einde dreigt voor plan Tongelreep in Eindhoven

EINDHOVEN - Pas in de loop van volgend jaar wordt duidelijk of het verbouwingsplan van zwembad de Tongelreep in Eindhoven haalbaar is. Maar grote kans dat dit uitstel uiteindelijk tot afstel leidt.

Ze duiken regelmatig op sociale media op, foto's van de deplorabele staat waarin het voormalige golfslagbad bij zwembad de Tongelreep in Eindhoven verkeert. De foto's van een kaal, leeg en bemost zwembad moeten stiekem gemaakt worden. Want op het Eindhovense stadhuis zijn ze bepaald niet weg van dergelijke foto's. Die zijn immers niet goed voor het imago van het stadsbestuur.

Het is intussen al weer bijna zestien maanden geleden dat het doek viel voor het golfslagbad. Jarenlang was het Eindhovense watersportpaleis een trekpleister van jewelste. Maar een afnemende populariteit van dergelijke zwembaden, gecombineerd met gestaag stijgende entreeprijzen, leidde ertoe dat het aantal bezoekers even gestaag juist afnam.

Slot

Omdat een ingrijpende en dure renovatie van het golfslagbad nodig was besloot de vorige Eindhovense coalitie derhalve dat het golfslagbad maar beter op slot kon. In plaats van te investeren in de bouw van een nieuw zwemparadijs zou het vervangen moeten worden door een modern en efficiënter zwembad dat bovendien beter op de behoeften van de Eindhovense zwemmers was toegesneden.

Onder leiding van de vorige Eindhovense sportwethouder, SP'er Jakob Wedemeijer, werd daarvoor een bouwplan ontwikkeld waarin de zwemmers in de Tongelreep veel inspraak kregen. Het resultaat was een veelbelovend plan waarbij de Tongelreep na een ingrijpende verbouwing zou komen te bestaan uit een nieuw 25 meterbad, een instructiebad, een reactiveringsbad en een ligweide met een waterspeelplaats voor kinderen. Verder voorzag het plan in de bouw van een nieuwe entree en een nieuwe horecaruimte, evenals nieuwe technische installaties.

21 miljoen

Aanvankelijk meldden zich vier belangstellende bedrijven voor de bouw. Van die vier was er uiteindelijk maar één bedrijf dat daadwerkelijk interesse toonde. Maar terwijl Wedemeijer nog gedacht had dat nieuwe bad te kunnen laten bouwen voor 12 miljoen euro, wilde dat bedrijf er maar liefst 21 miljoen voor hebben. Enerzijds omdat er wel heel krap begroot bleekt te zijn, anderzijds omdat door de aantrekkende economie de bouwkosten rap gestegen waren. Omdat het gemeentebestuur die 21 miljoen niet heeft, zag de opvolger van Wedemeijer - Stijn Steenbakkers (CDA) - zich gedwongen de aanbesteding als mislukt te bestempelen en een time-out te gelasten. Tijdens die time-out onderzoekt een bureau of het huidige plan voor het bedrag van 12 miljoen haalbaar is en wat de alternatieven zijn. Pas in de loop van de eerste helft van volgend jaar wordt duidelijk wat daar uitkomt.

Maar omdat de spaarpotten op het Eindhovense stadhuis nagenoeg leeg zijn, zit het er niet in dat het benodigde extra geld alsnog bij het plan kan worden gelegd. Op financieel gebied is het in Eindhoven immers nog steeds alle hens aan dek. De kans dat het plan er in de huidige vorm nog komt, is dan ook zeer gering.