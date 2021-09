Roemrucht maar geminimaliseerd Leefbaar Eindhoven stopt er mee, fractievoorzitter hoopt op kans bij het CDA

EINDHOVEN - Twintig jaar na het stormachtige debuut in de Eindhovense gemeenteraad stopt Leefbaar Eindhoven. De politieke partij doet in 2022 niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Het enige resterende raadslid Geert Geerts heeft gesolliciteerd op een plek op de kandidatenlijst van het CDA. Commissielid Eddy de Beaumont gooit het bijltje er ook bij neer en verlaat de Eindhovense politiek voorgoed.

Quote Het was heel spectacu­lair toen Leefbaar Eindhoven begon. Maar je moet realis­tisch zijn. Ik zit er nu als eenling en kan niet alles volgen Geert Geerts , Fractievoorzitter Leefbaar Eindhoven

Leefbaar Eindhoven zette in 2002 de Eindhovense politiek op zijn kop. De partij van oprichter en oud-VVD’er Ad Pastoor profiteerde volop van de populariteit van de doodgeschoten Pim Fortuyn en werd met negen zetels in één klap de grootste partij. In een coalitie met CDA, D66, GroenLinks en het Ouderen Appèl Eindhoven leverde de partij twee wethouders.

Tumultueuze jaren

Na drie tumultueuze jaren stapte wethouder Ad Pastoor op wegens beschuldigingen over corruptie. Ook wethouder Wim Claassen legde zijn functie neer. En Leefbaar Eindhoven stapte uit de coalitie.

Onder leiding van Marcel van Bussel kreeg Leefbaar Eindhoven in 2006 nog drie zetels en was het nog een geduchte oppositiepartij.

De afgelopen jaren ging het verder bergafwaarts. Met huidig fractievoorzitter Geert Geerts haalde Leefbaar Eindhoven in 2014 nog twee zetels. En als eenmansfractie was Leefbaar Eindhoven de afgelopen jaren vooral erg onzichtbaar.

Enorme werkdruk

In een brief kondigde Geerts woensdag aan dat hij niet met Leefbaar Eindhoven meedoet aan de verkiezingen. In een toelichting zegt hij dat ook de partij niet meedoet. Hij constateert dat versnippering in de gemeenteraad zorgt voor lange vergaderingen, enorme werkdruk en ‘chagrijn’.

De 45 zetels in de Eindhovense gemeenteraad zijn verdeeld over dertien partijen. De stabiliteit en kwaliteit van het stadsbestuur staan erdoor onder druk, oordeelt Geerts. Vanwege een kleine achterban en beperkte ondersteuning is zijn eigen bijdrage enorm beperkt, concludeert hij.

,,Het was heel spectaculair toen Leefbaar Eindhoven begon’’, blikt Geerts terug. Zelf was hij vanaf 2010 actief. ,,Je moet realistisch zijn. Ik zit er als eenling en kan niet alles volgen. Ik houd daarom vaak mijn mond.’’

Overstap naar het CDA?

De fractievoorzitter maakt de huidige periode af voor Leefbaar Eindhoven. Voormalig raadslid, commissielid en oudgediende Eddy de Beaumont voegt toe dat ook hij stopt.

Van de sollicitatie van Geert Geerts bij het CDA was hij niet op de hoogte. Geerts schrijft in zijn brief dat hij enthousiast is geraakt door de werkwijze van het CDA in Eindhoven. ,,Ze laten een constructief, kritisch en lokaal eigen geluid horen. Dat werkt aanstekelijk. Daarom heb ik voor de volgende periode gesolliciteerd naar een plek op de kandidatenlijst van CDA Eindhoven.’’

Of hij kan rekenen op een verkiesbare plek is onduidelijk. Het CDA presenteert de kandidatenlijst voor de verkiezingen in Eindhoven binnenkort.

