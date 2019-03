Roep burgemeester Eindhoven om meer geld voor veiligheid gerechtvaardigd

AnalyseEINDHOVEN - Een burgemeester die met een lege gereedschapskist de veiligheid in de stad moet verbeteren? Dat kan niet, vindt Eindhovens burgervader John Jorritsma: de gemeenteraad zal gewoon met geld over de brug moeten komen.

Natuurlijk is het toeval. Juist in de week dat bekend wordt dat Eindhoven opnieuw een tweede plek heeft in de jaarlijkse AD Misdaadmeter is Eindhovens burgemeester John Jorritsma (VVD) verwikkeld in een hevige discussie met de gemeenteraad over veiligheid.

Jorritsma wil meer geld van de raad om zijn veiligheidsbeleid beter vorm te kunnen geven. Er is te weinig geld om iets aan preventief beleid te doen, en er is te weinig geld om adequaat aan handhaving en toezicht te doen, is zijn conclusie. In steden als Breda en Tilburg wordt per jaar per hoofd van de bevolking gemiddeld veel meer geld uitgegeven voor veiligheidsbeleid dan in Eindhoven, waar dat jaargemiddelde op 120 euro uitkomt.

De burgemeester wil twee tot vier miljoen euro per jaar meer, bovenop de 28 miljoen euro die daar nu al voor op de begroting staat. Probleem: de gemeenteraad heeft dat geld niet, of er in ieder geval niet voor over. Eerst moet de financiële erfenis van het verleden worden opgeruimd, pas dan is er weer geld voor nieuwe zaken. Hoe noodzakelijk ook.

Twijfelachtige eer

Logisch dat het de burgemeester in die discussie goed uit komt dat 'zijn’ stad de twijfelachtige eer heeft om wederom op nummertje twee van die Misdaadmeter te staan. Wederom, want weliswaar prijkte Eindhoven vorig jaar op een derde plek. Maar een jaar eerder was Eindhoven ook al de op-een-na onveiligste stad van het land.

Het is een bedenkelijke, hoogst alarmerende trend die ook dringend om een antwoord van de gemeenteraad vraagt. Net zoals iets meer dan tien jaar geleden gebeurde, in 2008. Toen was Rob van Gijzel net aangetreden als burgemeester van Eindhoven, en was de stad voor de tweede keer op rij - 2006 ook in 2007 - uitgeroepen tot de onveiligste stad van het land.

Aanvankelijke vertrouwde Van Gijzel die cijfers niet: ze stonden haaks op het dalend aantal misdaden in de stad. Maar een speciaal door hem in het leven geroepen commissie onder leiding van de Tilburgse criminoloog en hoogleraar Cyrille Fijnaut kwam tot de conclusie dat die cijfers van het AD wel degelijk klopten, en ook strookten met het afnemende veiligheidsgevoel van de Eindhovenaren.

De oplossing destijds kwam met een door crimefighter Van Gijzel ingezet offensief waarbij vooral de samenwerking tussen gemeente, politie en justitie ingrijpend verbeterd werd. Het resultaat was daar ook naar. Eindhoven zakte in 2010 en 2011 uiteindelijk naar een zesde plek op de ranglijst.

Impact

Inmiddels lijkt de stad weer terug bij af. Het aantal berovingen op straat en overvallen in woningen neemt toe - juist dat zijn misdaden met een grote impact op het veiligheidsgevoel van mensen in hun dagelijkse leven. Geen wonder dat Jorritsma om meer geld vraagt om ook meer aan preventie te kunnen doen. Voorkomen dat beginnende straatrovers verder afglijden, daar moet beleid voor zijn - en mensen die dat beleid kunnen uitvoeren - om maar eens een aansprekend voorbeeld te noemen.