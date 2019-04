Roep voor straffeloos inleveren van wapens in Eindhoven na moord Beukenlaan

EINDHOVEN - Enkele dagen na de dodelijke schietpartij in Eindhoven pleit het CDA voor een inleverpunt voor illegale wapens in de stad. In Helmond kunnen inwoners eind april al straffeloos van hun pistolen of messen af.

Inwoners van Eindhoven moeten binnenkort van hun geweren of andere illegale wapens af kunnen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Dat wil CDA-raadslid Remco van Dooren. Zijn verzoek kom een paar dagen na een dodelijke schietpartij in de stad. Vrijdagochtend werd een Eindhovenaar (54) doodgeschoten bij een bezoekje aan zijn moeder in de Beukenlaan.

262 wapens in Rotterdam

In Rotterdam leverde een soortgelijke inleveractie begin dit jaar maar liefst 262 wapens op: van vuurwapens tot boksbeugels. Ook in Helmond komt de laatste twee weken van april zo’n inleverpunt, nadat de stad te maken kreeg met verschillende schietpartijen in het drugscircuit. De laatste keer dat er straffeloos wapens konden worden ingeleverd, was in 2000. Dat leverde in heel Zuidoost-Brabant 150 vuurwapens op.