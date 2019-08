Roer gaat om bij intro Fontys: ‘Student wil minder alcohol’

De kersverse eerstejaarsstudenten van Fontys Hogescholen die gehoopt hadden tijdens deze introductie flink aan de alcohol te gaan, moeten hun verwachtingen enigszins temperen. „Met Horecavereniging Stratumseind Eindhoven is afgesproken dat tijdens het stadsprogramma op woensdag de tap pas eind van de middag opengaat”, zegt Edwin Lommers van Fontys Hogescholen. „Dat is geen hard convenant en we gaan ook niet keihard controleren, maar als we zo het alcoholgebruik kunnen minderen is dat mooi meegenomen.”