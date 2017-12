Roerig jaar voor criminelen in regio

Het was onrustig in crimineel Eindhoven dit jaar, zo lijkt het. Wat betreft de misdaad kende 2017 voor Zuidoost-Brabant een aantal opmerkelijke zaken. Recherchechef Terry Houben maakt de balans op.

Het is een greep uit de reeks bijzondere misdrijven waar de politie in Zuidoost-Brabant dit jaar dossiers over moest opbouwen. Veel van de grootste zaken belandden op het bord van rechercheurs van chef Terry Houben van politie Oost-Brabant.

Enkele van die dossiers waar maanden - of langer - op geploeterd is, kregen in 2017 een ontknoping in de rechtbank in Den Bosch. De moord op Tommie van der Burg, de dodelijke overval op de Helmondse bejaarde Mien Graveland en de zoon die vader Hillen doodde. Als je het aantal jaren celstraf voor de daders als rapportcijfers van de rechercheurs onder de leiding van Houben mag zien, was het een erg goed jaar. ,,Allemaal dubbele cijfers, ondanks de complexiteit." Wat dat voor haar mensen betekent? ,,Veel. Het is loon naar werken."

Zes keer tuigde de regionale politie dit jaar een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Teams die zich buigen over de complexe zaken met onbekende daders. Soms verloopt zo'n onderzoek relatief snel. Een dode die in maart in Best werd gevonden, bleek niet door geweld om het leven te zijn gekomen. De man die wordt verdacht van ontucht met een jongetje in Dommelen in oktober zat al snel vast. Ook de schutter die begin november vermoedelijk Bosschenaar Yassine Majiti doodschoot op de parkeerplaats van Aquabest tijdens Salsa Breeze zit in de cel. Het heeft vooralsnog alle schijn van een uit de hand gelopen ruzie. Rechercheurs hebben tot op heden in ieder geval geen crimineel geschil gevonden dat de aanleiding zou kunnen zijn, vertelt Houben.

Artikel gaat verder onder foto

Volledig scherm In Leende werd aan het begin van het jaar in een schuur bij een boerderij een enorm drugslaboratorium ontdekt. © fotopersburo Bert Jansen

Vraagtekens

Bij andere zaken staan meer vraagtekens. De overvallers die een Bladelse bejaarde dame bij een overval in haar appartementje zwaargewond achterlieten, worden nog gezocht. De TGO's van recherchechef Houben zoeken ondertussen nog naar de daders van de gewelddadige dood van Eindhovenaar Johan van Boxtel. De twintiger - ooit veroordeeld voor brandstichting en verdacht van een reeks branden - werd begin mei midden in de nacht voor het huis van zijn vriendin doodgeschoten. Zijn familie kende dit jaar veel ellende. Vlak na zijn dood werd het autobedrijf van zijn vader en broer verwoest door brand, al snel gevolgd door een brand bij de autohandel van een oom en neef. De politie wil geen uitspraken doen over verbanden tussen de zaken. De eerste brand is ontstaan bij een naastgelegen bedrijf, laat de politie weten. De tweede brand is wel aangestoken, maar daarvoor is nog niemand aangehouden.

Ook het onderzoek naar de liquidatie van Dennis Struijk is nog in volle gang. De Eindhovenaar overleefde al meerdere aanslagen, maar werd eind augustus na een bezoekje aan een vriend in Best dodelijk geraakt. De recherche moet toch al een heel dossier over de Eindhovense crimineel en zijn tegenstrevers klaar hebben gehad? Maar zo simpel ligt het volgens Houben niet. ,,Iedere zaak wordt opnieuw en zuiver bekeken." Oude info wordt natuurlijk wel gebruikt, maar alle mogelijke redenen voor zijn dood worden opnieuw op een rij gezet.

Twee liquidaties, brandstichting, de zware beschieting van het Stadspaviljoen. Het was in 2017 onrustig in crimineel Eindhoven. In het wereldje is het 'ons kent ons'. Criminele netwerken zijn vaak nauw verweven. Maar hebben deze geweldsuitbarstingen iets met elkaar te maken? Houben: ,,We zien vaker verbanden in dit soort zaken. Maar deze zijn nog in onderzoek, dus het is te vroeg daar iets over te zeggen. Liquidatie-onderzoeken zijn zeer complex." Verbanden toon je niet zomaar aan, wil Houben maar zeggen.

De recherchebaas en haar collega's moeten iedere dag keuzes maken. Maar de werklast die alle zaken in deze regio met zich meebrachten, was volgens Houben te doen. ,,We hebben geen hulp van andere regio's hoeven te vragen." Ze hoopt nu vooral dat haar vierde misdaadjaar als chef naar een rustig einde kabbelt.