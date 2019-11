‘Roetvegen? Je wordt meteen herkend’

Eindhoven rekent zaterdag bij de sintintocht op meerdere demonstraties, van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet. Maar even verderop, bijvoorbeeld in Best, roept de traditionele Piet nauwelijks of geen weerstand op. ,,We krijgen allerlei vragen van ouders, bijvoorbeeld of we willen nadenken over glutenvrij strooisel. Maar ik heb nog nooit een verzoek gehad om de pieten minder zwart te maken”, zegt Ton Timmerman van de organisatie van de Bestse intocht.