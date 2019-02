Rogério is de nieuwe stadsprins van Lampegat

Ook Intertoys Eindhoven extreem druk bij inwisselen cadeaubon­nen

23 februari EINDHOVEN - Ook in de Eindhovense filialen van Intertoys is het zaterdag extreem druk. Zondag 24 februari is het de laatste dag dat cadeaubonnen zijn in te wisselen bij de filialen van de failliet verklaarde winkelketen.