Rogier en Laura zien gat in de markt en beginnen eigen coronateststraat

Recherche onderzoekt camerabeel­den na beschie­ting auto en woning Eindhoven: ‘We houden rekening met meerdere scenario's’

2 november EINDHOVEN - De beschieting van een auto en woning aan de Eindhovense Echternachlaan maandagochtend is het derde zware incident in de straat en directe omgeving in heel korte tijd. Wie dit keer de kogels heeft afgevuurd, is nog onduidelijk. Ook een motief is voor de buitenwacht onbekend. De politie wil nog weinig over de zaak kwijt.