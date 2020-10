Rogier Overvliet uit Eindhvoen overwint drugs en alcohol

‘Ik werk niet om te leven, maar ik leef om te mogen werken', is het levensmotto van sociaal ondernemer Rogier Overvliet (37) uit Eindhoven. Deze maand is hij zijn eigen bedrijf gestart in training, coaching, werving en selectie.

Drugs en alcohol

Geen vanzelfsprekendheid een eigen bedrijf. Overvliet komt van ver, zoals hij het zelf zegt. Hij leefde van een Wajong-uitkering en kreeg te horen dat hij niks zou bereiken. ,,Ik heb lopen vechten met drugs en alcohol. Een monster wat bijna niet te verslaan is. Maar ik heb me met de juiste mensen weten te omringen.”

Zijn omslagpunt weet hij nog precies: 7 juni 2013. ,,Vanuit Amersfoort ben ik toen naar Brabant gekomen. Ik had een vervelende periode achter de rug. Ik ging in Best begeleid zelfstandig wonen. Iemand zei tegen mij dat hij er vertrouwen in had dat het goed zou komen. Dat woordje vertrouwen was een gouden woord. Ik wilde iets van mijn leven gaan maken."

Vanuit Best fietste hij veel naar Eindhoven waar hij familie en connecties had. Door het bewegen viel hij tweeëntwintig kilo af. ,,Dit gaf mij de ruimte om ook mentaal aan de gang te gaan."

De jaren daarna heeft hij hard aan zichzelf gewerkt. Hij begon met een project bij een startup om een applicatie te maken rondom schuldhulpverlening.

Maagperforatie

Doordat Overvliet er zo voor ging kwam er in 2015 een tegenslag. Hij kreeg een maagperforatie. ,,Ik was zo aan het rennen. Ik realiseerde me dat ik dingen anders moest gaan plannen. Door timemanagement heb ik nu meer tijd voor mezelf."

Hij volgde trainingen en masterclasses en na een stage in het Europees parlement besloot Overvliet om eigen baas te worden een richtte Rogierovervliet.nl op.

Trots en dankbaar

Als doelgroepexpert wil hij mensen met een hulpvraag en afstand tot de arbeidsmarkt eigenwaarde en zelfvertrouwen geven. ,,Ik wil me hard maken voor de mensen die het nodig hebben. Als je doelen stelt en vasthoudt aan je dromen en jezelf belangrijk maakt, dan ga je dat bereiken."

Overvliet is trots op wat hij heeft bereikt en dankbaar voor de kansen die hij heeft gekregen en de mensen om hem heen die in hem zijn blijven geloven. ,,Ik vind het een voorrecht om te doen wat ik nu doe. Ik wil iets nalaten, waarmee mensen geholpen zijn."

