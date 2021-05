Rollebollend over straat: de strijd van VDL om Neways verhardt

Catharina Ziekenhuis kan volledige corona-afdeling sluiten, langzaam meer ruimte voor reguliere zorg

6:00 EINDHOVEN - Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven had maandenlang twee corona-afdelingen, maar kan er nu eindelijk eentje sluiten. Na het weekeinde heeft het ziekenhuis nog maar één verpleegafdeling voor coronapatiënten in bedrijf. Dat geeft mogelijkheden voor zorg die de laatste maanden is uitgesteld.