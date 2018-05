Rolls-Royce onder de pooltafels staat in Eindhoven

EINDHOVEN - Is het nu snookeren met poolballen of poolen op een snookertafel? Bij CTO, het door het NOC*NSF ondersteund opleidingscentrum voor sporttalenten, zijn ze er nog niet helemaal uit. Wat ze wel weten: ze zijn de eerste locatie in Nederland waar een Chinese 8-ball tafel staat. Rechtstreeks uit China, waar de sport immens populair is.