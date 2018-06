Rolluiken inzet van buurttwist in Tivoli Eindhoven

Picnic levert eerste boodschap­pen in Eindhoven

20:31 Online supermarkt Picnic bezorgt sinds donderdag in Eindhoven en Best. De boodschappendienst heeft 10 elektrische bezorgauto's in de stad rijden en 25 bezorgers in dienst. Aan het eind van het jaar moeten dat 25 wagentjes en 50 'runners' zijn.