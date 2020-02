Rolschaatsen in Strijp sinds 1958. Wie was bij de opening van de nieuwe baan?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of d.hoekstra@ed.nl

De opening van een rolschaatsbaan in Strijp in juli 1958. Gaat het hier om de Lichtstad en wie heeft daar nog rondjes gereden? Ook andere herinneringen aan de Eindhovense rollerbaan zijn welkom. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl voor meer foto's. Die staan ook onder dit artikel.

Turkse les op het Floor Evers aan de Oranjestraat in Eindhoven. Basak Torun uit Istanboel herkende links op de foto haar moeder Sevim Sarisaray. ,,Ze is op 15-jarige leeftijd met haar ouders naar Nederland gekomen. In Turkije had ze haar middelbare school net niet kunnen afmaken. Op het Floor Evers kreeg ze Nederlandse taalles en een aantal andere vakken om alsnog een diploma te behalen. Later heeft ze er ook zelf als onderwijzer gewerkt. Ze gaf er Turkse les aan kinderen van gastarbeiders.”

Middenklas

De Turkse les kan ook Ab Luiken (78) uit Eindhoven zich herinneren. Hij werkte 38 jaar voor de Floor Evers Scholengemeenschap. ,,In de jaren zeventig was de gedachte dat het goed was om buitenlandse leerlingen twee uur per week les te geven in eigen taal en cultuur. Turks maar ook Chinese of Servische lessen.” De Floor Evers Scholengemeenschap was volgens Luiken een zogeheten middenschool. ,,Voor leerlingen die na de basisschool nog niet goed wisten welke kant ze op wilden. Ongeacht hun leerniveau zaten ze bij elkaar in de klas. Daarna stroomden ze door naar bijvoorbeeld de mavo of het gymnasium.”

Luiken begon als onderwijzer en werd uiteindelijk adjunct van de scholengemeenschap. Die was gevestigd aan de Sterrenlaan maar bij een brand in april 1981 werd het houten complex met dertig lokalen compleet verwoest. Later bleek de brand aangestoken door een leerling. Luiken kan zich de problemen met de vervangende huisvesting nog goed herinneren. ,,Overal waar iets leegstond werden leerlingen geplaatst in kleine klassen. Op een gegeven moment zaten we op acht locaties. Als adjunct reed ik dan veertig kilometer door heel Eindhoven om de verschillende schooltjes te bezoeken.”

Spijbelen

Ook Ghislaine de Krom uit Veldhoven zat op het Floor Evers aan de Oranjestraat. ,,In mijn tijd kon je er twee kanten op. Een winkelopleiding of administratieve opleiding. Ik deed het laatste. Je leerde typen en boekhouden veel meer was het niet. We hadden wel eens het gevoel dat het vooral een manier was om ons van de straat te houden.” Dat lukte volgens De Krom niet altijd. ,,Er werd volop gespijbeld. De gymles was op een andere locatie maar dan gingen wij altijd naar de stad.”

