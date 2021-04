‘Rolstoelvrouw’ schrijft boek over revalidatiecentrum: huilen, lachen en doorbijten

Ze vindt het vast niet leuk. Ze is een tikje cynisch en voelt zich geen held omdat ze fysiek beperkt is en wel een actief leven leidt. Toch wil ik Petra Jorissen typeren als een doordouwer. De Eindhovense is geboren in een tijd waarin kinderen met een beperking als nutteloos werden beschouwd. Maar dat moest je niet tegen Petra zeggen: ze ging naar een gewone middelbare school, volgde de sociale academie en een opleiding tot docent Nederlands. Ze werkte als vormingswerker, trainer en beleidsmedewerker bij gehandicaptenorganisaties. Petra woonde behalve in Eindhoven ook in Nijmegen en Maastricht. Ze verhuisde naar Amsterdam en is sinds 20 jaar publicist en schrijfster.