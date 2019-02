Romario geeft carnaval Eindhoven een Braziliaans tintje

Huub Tas, voorzitter van de Lampegatse Optocht, is zo blij als een hond met zeven neuzen over de komst van Romario. ,,Een unieke en heel bijzondere aanwinst voor de optocht”, vindt Tas. Goed voor de bezoekersaantallen ook? ,,Die zitten sowieso in de lift de laatste jaren. Vorig jaar waren het er dertigduizend. Maar zijn aanwezigheid zal ongetwijfeld nóg meer mensen op de been brengen. Hoeveel? Dat is koffiedik kijken en ook een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden.”