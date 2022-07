Romeinse vlechten en je huid schoon schrapen na een bad in het preHistorisch Dorp

EINDHOVEN - Voor de vierde keer vond afgelopen weekend in het preHistorisch Dorp in Eindhoven het evenement ‘Beauty & fashion door de eeuwen heen’ plaats. In het museum liepen de vrijwilligers rond in historische kleding.

Niet alleen de vrijwilligers van het preHistorisch dorp liepen rond in kleding uit verschillende tijdperken, ook bezoekers hadden veel aandacht besteed aan hun kleding. Ellen van der Velden is een van hen: „Het is gewoon een mooie plek om te komen en zeker met evenementen. Ik vind het leuk om mij aan te kleden binnen het thema van het evenement. De vorige keer was ik een Romein en nu heb ik mijzelf aangekleed als iemand uit de Edwardiaanse periode. Het zelf maken van kleding uit vervlogen tijden en om patronen te vertalen naar het hedendaagse, daar beleef ik veel plezier aan.”

Romeinse vlecht: een tijdrovend werkje

Het themaweekend gaf inzicht in kleding en schoonheid door de eeuwen heen. Op diverse plekken in het dorp waren tentoonstellingen van schoenen en kleding. Bij de Romeinse kapsalon kon je je haren door ‘kapster’ Maartje op de Romeinse manier laten invlechten. Het invlechten is een tijdrovend werk. Alle haren worden in drie strengen gevlochten en aan het uitende vast gezet met woldraad. Vervolgens worden de vlechten op een bijzondere manier gedraaid en vastgenaaid met hetzelfde raad.

Volledig scherm Femia krijgt een Romeinse vlecht van kapper Maartje. © Kees Martens/DCI Media

Femia was met haar lange haren de ideale kandidaat voor een Romeinse vlecht. Femia: „Het lijkt mij wel leuk om je haar een keer zo te hebben en het is best praktisch met dit hete weer.” Na een uur stilzitten mag het resultaat gezien worden. Aangezien in de Romeinse tijd spiegels van onder andere brons waren gemaakt, is het toch wel lastig om het resultaat zelf te bekijken. Gelukkig heeft Femia's moeder de oplossing. „Draai maar om dan maak ik een foto, kun je het toch zien.” Het commentaar op de foto: „Gaaf, echt heel vet, dit laat ik voorlopig zitten. Ik slaap toch op mijn zij, dus dat moet wel lukken!”

Masseren en schrapen in het badhuis

In het Middeleeuwse badhuis vertellen moeder Ellen en dochter Lieke alles over de producten die daar in vroeger tijden werden gebruikt. Als de Romeinen naar het badhuis gingen werd er eerst gesport. Dan namen ze een massage en vervolgens werd de huid ingesmeerd met olijfolie. Met een strigilis (schraper) werd de huid schoongemaakt.

Quote Maar die puimsteen, dat doet toch echt wel pijn, ik heb liever gewoon zeep Luna

Ellen: „Alle producten die vroeger gebruikt werden moesten allemaal gemaakt worden. Zeep werd gemaakt van dierlijk vet. Het duurde lang voordat het uitgehard was om het te kunnen gebruiken. Ook gebruikten ze puimsteen om de huid te reinigen.” Luna (8) luistert naar het verhaal van Ellen en heeft goed opgelet. Luna: „Dus deze zachte zeep word dus die zeep, die harde die daar ligt. Maar die puimsteen, dat doet toch echt wel pijn, denk ik zo. Ik heb liever gewoon zeep!”

Breed publiek aanspreken

Directeur Yvonne Lammers, gekleed als wetenschapper Marie Curie, is tevreden over de opkomst. Lammers: „Het is een ander evenement dan bijvoorbeeld iets over de Vikingen, maar dat is precies wat we willen. Wij willen juist een breed publiek aanspreken en dat is weer gelukt.”