Rondetafelgesprek in Eindhoven over Sinterklaasintocht zonder Zwarte Piet

EINDHOVEN - De organisatie Eindhoven kan het houdt zaterdag 23 maart een bijeenkomst waarbij deelnemers in rondetafelgesprekken nadenken over een sinterklaasviering zonder Zwarte Piet. ,,Belangrijkste doel is om te komen met concrete initiatieven die we kunnen ontplooien richting scholen, winkeliers en andere maatschappelijke- en culturele instellingen in de stad", aldus een woordvoerster.

,,We willen in gesprek gaan over het mooier maken van het sinterklaasfeest. De traditie verdient het. Want wij zijn zeker niet tegen Sinterklaas, wij hebben ook mooie herinneringen aan het kinderfeest. Maar dan zonder Zwarte Piet, ja, want wij zijn ervan overtuigd dat dat een racistische karikatuur die verwijst naar het slavernijverleden", aldus de woordvoerster van Eindhoven kan het.

Aanleiding is de uit de hand gelopen demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet bij de intocht in Eindhoven op 17 november vorig jaar. Daarbij werden de demonstranten bekogeld, belaagd en uitgescholden door voorstanders van Zwarte Piet.

Geschrokken

,,Veel mensen zijn toen erg geschrokken. Eindhoven kan het kreeg daarna veel steunbetuigingen van mensen die sympathiseren met onze ideeën maar bang zijn om te demonstreren. Zij willen ook iets doen om te komen tot een Sinterklaasfeest waarvan niemand uitgesloten wordt en waarvoor niemand zich hoeft te schamen”, aldus de woordvoerster. Haar naam wil ze liever niet in de krant en ook de locatie waar de bijeenkomst gehouden wordt, wordt niet bekend gemaakt.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm ROETVEEGPIET ZWARTE PIET in DEVENTER © FOTO HISSINK

Volgens een woordvoerster zet Eindhoven kan het daarbij in op de schoorsteenpiet met roetvegen, net als in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het officiële Sinterklaascomité is niet betrokken maar wel meer dan welkom bij de discussie, zegt zij erbij. De middag is geen onderdeel van de officiële ‘open dialoog’ die de gemeente Eindhoven zou opstarten naar aanleiding van de intocht in november 2018. Daarbij worden voor- en tegenstanders van Zwarte Piet betrokken, ook Eindhoven kan het. Volgens de woordvoerster gaan ze het gesprek graag aan. ,,We moeten in ieder geval luisteren naar elkaar, we willen het in ieder geval proberen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm 2018-11-17 13:56:11 EINDHOVEN - Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. ANP ROB ENGELAAR © ANP

Zij ziet voorlichting als belangrijkste middel in de discussie. ,,Want het probleem is voor een belangrijk deel terug te voeren op een gebrek aan kennis van hoe het karakter Zwarte Piet tot stand kwam en het slavernijverleden. Als meer mensen er meer vanaf weten en er meer over praten, ontstaat er ook meer begrip voor onze standpunten", meent de zegsvrouwe.

Roe en zak

De woordvoerster erkent dat er misschien nog geen meerderheid is voor het uitbannen van Zwarte Piet. ,,Maar zo'n racistische karikatuur is altijd slecht, onafhankelijk van hoeveel mensen dat vinden. Het is gewoon niet goed voor kinderen om met dat beeld op te groeien. Net als met de roe en de zak die wel zonder ophef zijn verwijderd. En we leven natuurlijk wel in een democratie. Dat betekent niet alleen dat meeste stemmen gelden, maar ook dat minderheden beschermd moeten worden.”