Rondje met stadspsycholoog: 'Eindhoven heeft alles voor geluk'

Waarom voel je je op de ene plek in een stad wel thuis en op de andere niet? En kan de stad daar wat aan doen? Het zijn vragen die Sander van der Ham (35) zich stelt. Hij is als zelfstandig stadspsycholoog verbonden aan Stipo, bureau voor stedelijke ontwikkeling in Rotterdam. We fietsen met Van der Ham door Strijp-S, een deel van Woensel en de binnenstad. Overigens is de in Zaandam wonende Van der Ham niet onbekend met het Eindhovense. Twee keer per jaar is hij hier op familiebezoek en een tante woont zowaar in Mierlo.