Rondy vertrouwt haar pacemaker niet meer

EINDHOVEN/BEST - Al vijftien jaar leeft Rondy de Wildt (60) uit Best met een pacemaker vanwege een aangeboren hartafwijking. Sinds ze recent artikelen las over medische hulpmiddelen die zonder grondige goedkeuringsprocedure op de markt komen leeft ze niet alleen met een pacemaker in haar lijf, maar ook met twijfel.

Geen kwaad woord over haar cardioloog, Frank Bracke van het Catharina ziekenhuis, die op zijn beurt spreekt van ‘onnodige onrust’ over de implantaten. De Wildt vertrouwt hem. ,,Voor honderd procent. Maar ik vertrouw de fabrikanten niet.”

De Wildt onderneemt daarom actie. Zij wil in een codicil gaan vastgelegen dat na haar overlijden moet worden onderzocht of haar pacemaker daar debet aan was.

Breuken

De oud-docente levensbeschouwing en filosofie aan het dr. Knippenberg College in Helmond kreeg in april dit jaar een nieuwe pacemaker, de derde alweer. Die zit onder haar borstspier. Vandaar loopt een draad naar haar hart. De pacemaker zorgt ervoor dat haar hart in het juiste ritme blijft kloppen. Hoe belangrijk dat is merkte ze in juni 2016. Omdat de pacemaker niet goed was afgesteld verloor zij tijdens een wandeling het bewustzijn, viel hard op haar linkerzij en liep vele breuken op. Sinds die tijd kan ze niet meer werken.

Maandag voor kerst ging De Wildt naar het Catharina voor een controle van het apparaat en een gesprek met cardioloog Bracke. Die vindt dat berichtgeving over mogelijk ondeugdelijke implantaten onnodige onrust oplevert. ,,Je doet er de patiënt geen plezier mee. Het zorgt er alleen maar voor dat mensen afzien van een behandeling waar ze wel voordeel van kunnen hebben, of daar ongerust over zijn. Pacemakers zijn veiliger dan recente berichtgeving doet uitschijnen. Je moet het aantal problemen afzetten tegen het aantal mensen dat door deze apparaten wordt geholpen.”

Batterij

De wens van De Wlldt om na haar overlijden de pacemaker te controleren stuit op praktische bezwaren, zegt Bracke. ,,Het zou wenselijk zijn als je alle systemen kon analyseren. Maar je kan niet testen of de pacemaker heeft gewerkt, want het hart functioneert na de dood niet meer. Met pacemakers zelf zijn er weinig problemen. Als die er zijn betreft het de batterij als die sneller leeg gaat dan voorspeld.”

Het zwakke onderdeel is de draad die de verbinding maakt van de pacemaker naar het hart, zegt Bracke. Ook al gaat het slechts in 0,2 procent verkeerd. Om die draad na het overlijden te controleren moet die intact uit het lichaam worden gehaald. Dat is erg lastig, stelt Bracke. Bij het verwijderen kunnen beschadigingen en breuken ontstaan.

Compromis

De cardioloog noemt de draad ‘niet onfeilbaar'. ,,Het is een compromis. Een draad moet soepel genoeg zijn om de bewegingen van hart en lichaam te volgen zonder schade te berokkenen. Maar wel stevig genoeg om te kunnen implanteren en om jarenlange mechanische belasting te weerstaan. Een lichaam is een agressief milieu voor deze draden.”

Routine