Rooien bomen eerste stap in herinrichting Heezerweg Eindhoven

Medewerkster Catharina ziekenhuis Eindhoven bedacht de 'Che­mo-ka­len­der': groene, gele en rode dagen

12:21 EINDHOVEN - 'Mama kan je nu niet naar school brengen'. 'Je moet vanavond bij opa en oma logeren'. 'Papa moet vandaag in bed blijven liggen'. Wordt een vader of moeder van jonge kinderen getroffen door kanker, dan zijn in het huishouden dit soort mededelingen vaak te horen. Na een chemokuur is papa of mama een paar dagen niet in staat om de dingen te doen die kinderen van hun ouders gewend zijn. Maar hoe leg je dat zo uit dat kinderen het ook begrijpen?