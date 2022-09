Rook in cockpit van militair vliegtuig tijdens oefening, Hercules maakt voorzorgslanding in Eindhoven

Een militair vliegtuig is vrijdagochtend tijdens een oefening gaan roken waardoor het snel is geland op vliegbasis Eindhoven. ,,Er was rook in de cockpit te zien”, zegt een woordvoerder van defensie. Het gaat om een Engelse Hercules dat meedeed aan de oefening Falcon Leap.

De brandweer is uit voorzorg met meerdere blusauto's naar de vliegbasis gekomen. Hier werden twee vliegtuigen gecontroleerd omdat er in de oefening altijd met koppels van twee vliegtuigen wordt gevlogen. Als één toestel moet stoppen, gaat de andere dus mee. Al snel kon de brandweer concluderen dat de situatie veilig is.

Market Garden

De woordvoerder van defensie kan nog niet vertellen hoeveel personen er in de Engelse Hercules zaten. ,,Tijdens Falcon Leap wordt er geoefend voor de herdenkingsoperatie Market Garden van zaterdag. Het was de laatste dag van twee weken oefenen. De eerste week droppen de vliegtuigen cargo's en in de tweede week springen parachutisten. Hier doen meerdere landen aan mee, dus ook Engeland.”

De woordvoerder bevestigt dat de oefening nu ook voor parachutisten was, maar kan dus niet zeggen hoeveel er in het vliegtuig zaten. ,,Dit verschilt per vlucht.”

