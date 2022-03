Rook in cockpit vliegtuig op Eindhoven Airport, brandweer ontruimt toestel

interview Veerman staat net als veel PSV’ers voor een unicum na intense bekeravond: ‘Dit is heel speciaal voor ons’

Hij was de uitblinker namens PSV in een kolkende Adelaarhorst én met zijn beslissende doelpunt loodste Joey Veerman zijn ploeg woensdagavond naar de finale van de beker. Dat is erg speciaal voor de Volendammer. ,,De laatste finale die ik speelde? Dat was ergens op een amateurcomplex.”

3 maart