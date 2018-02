Rookhok in de kroeg mag niet meer: Zoveelste klap voor horeca in de regio

EINDHOVEN/HELMOND - Berusting bij enkele horeca-ondernemers in de regio. De uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag van dinsdag is voor hen de zoveelste klap, ze zijn er inmiddels aan gewend.

Het Hof bepaalde dat rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden niet langer zijn toegestaan. De rookhokken vallen niet meer buiten het algehele rookverbod. De in de wet bepaalde uitzonderingspositie is ongeldig.

Steeds moeilijker

,,Het wordt voor ons steeds moeilijker", vindt een balende Marijke Hoogers van pool- en snookercafé Balls in Eindhoven. Ze heeft tien jaar geleden, toen het rookverbod voor de horeca van kracht werd, nog duizenden euro's uitgetrokken voor een rookruimte. Die ruimte werd destijds al eens afgekeurd omdat de regels niet duidelijk waren. Nu heeft de wijkkroeg een cabine die wel aan de regels voldoet maar die blijkt dus nu alsnog illegaal.

Met het besluit van dinsdag stelt het Hof de vereniging CAN (Clean Air Nederland), voorheen de Club van Actieve Niet-rokers, in het gelijk. De uitzondering is in strijd met een overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik. Niet-rokers in horecagelegenheden kunnen volgens het hof sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan. Personeel wordt bovendien aan rook blootgesteld bij het opruimen.

,,Dat zullen we dan moeten oplossen", zegt Albert Pronk van Usine in Eindhoven. De zaak heeft nu nog een prominente rookruimte, links van de ingang van de horecazaak in de Lichttoren. ,,Het moet dan maar een plek worden waar al onze gasten gebruik van kunnen maken. Misschien maken we er wel flexplekken", aldus Pronk, die hardop denkend zijn zaak al opnieuw aan het inrichten is. Bij hem gaan de hakken dus allerminst in het zand. ,,Wij hebben genoeg horecazaken die ook geen rookruimte binnen hebben. Zoals De Vooruitgang bijvoorbeeld. Dan zetten we buiten op terras wel warmtelampen neer."

Discotheken

De Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert gelaten op het nieuws dat horecabedrijven geen aparte plek meer mogen hebben voor rokers. ,,Vooral voor discotheken kan dit erg lastig zijn", verwacht Ruud Bakker van de KHN in Eindhoven. ,,Die mogen na bepaalde tijdstippen in verband met geluidsoverlast niemand meer binnenlaten." Buiten even een peukje doen is er dan niet meer bij. ,,Maar we zullen ons aan de wet moeten houden."

Tot die conclusie komt Erik Heijligers van Manege Heijligers in Asten ook. ,,Wij passen ons aan maar het valt me rauw op mijn dak", zegt de eigenaar van de manege met ook een horecagelegenheid met rookruimte. Hij is bang dat er buiten meer overlast zal komen door rokers.