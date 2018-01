Rookontwikkeling in appartement in Eindhoven door magnetron

BLOG Stigmama: Over de liefde

18:32 In een ziekenhuis op een neonatologieafdeling hebben ze gemeten dat het oxytocinegehalte en de hartslag omhoog gaan als een couveusekindje op de blote borst van 1 van de ouders komt te liggen en wordt geknuffeld. Hiermee is, even heel kort door de bocht, wetenschappelijk bewezen dat de liefde bestaat, volgens de onderzoekers.