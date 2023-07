Rookverbod bij GGzE alsnog op losse schroeven door beslissing Hoge Raad, cliënten vragen om opheffing

indebuurt.nl Mysterie: hoe groeide de Berenkuil uit tot de graffiti-hotspot van Eindhoven?

In 1973 kreeg de Eindhovense Ring een nieuwe verbinding met de snelweg naar Helmond: de Berenkuil. Vijftig jaar later kennen we dit verkeersplein vooral als hét centrum van de graffitikunst in Eindhoven. Hoe is dat zo gekomen?