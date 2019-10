Rose faunabrug over Beatrixkanaal Eindhoven zweeft naar zijn plaats

,,Grotere dieren zwemmen gewoon over het kanaal, kleinere dieren kunnen dat niet. Daarvoor ligt nu een duiker onder het kanaal, maar deze brug is een hele verbetering. Daarmee wordt de ecologische verbindingszone versterkt", aldus Vennix. Om ervoor te zorgen dat ze ook bij de Ekkersrijt kunnen komen worden ook passages aangelegd onder het dubbele fietspad langs het Beatrixkanaal. Aan de andere kant komt de verlengde Spottersweg naar de A58 bij Best te liggen, onderdeel van de nieuwe wegenstructuur rond Eindhoven Airport. Ook daar wordt gezorgd voor diverse onderdoorgangen voor dieren, in totaal tien stuks, grote en kleine.

De brug is een ontwerp van Juul Rameau uit Eindhoven. Zij tekende eerder ook voor het kunstwerk bij de BIC. Samen met koning Willem-Alexander (die ervoor op zijn knieën ging) mocht Rameau dat begin oktober openen. Maar waarom is de passage voor dieren, in de natuur, rose? ,,Mij is gevraagd hier een nieuw icoon te ontwerpen, dus dan moet het opvallen. Maar die kleur verwijst ook naar menselijke activiteiten in het gebied, zoals het Slowlane-fietspad dat rood is. Bovendien is rood/rose in de natuur de kleur van gevaar, van waarschuwing. Zo is het ook een kleur die activeert. Daarmee leg ik ook het verband tussen mens en natuur, zoals ik in al mijn werken probeer te doen", aldus Rameau.