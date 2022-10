‘Rotterdam’: intiem theater over seksuele identiteit

Helmond verzet zich tegen heropening vliegbasis De Peel door Defensie: ‘Daar hebben 100.000 mensen straks last van’

HELMOND - Vierentwintig weken per jaar overlast van luidruchtige F-35’s die over de stad scheren? Het Helmondse gemeentebestuur past daarvoor. Of Defensie nog te stuiten is, valt te bezien, maar Helmond gaat het wel proberen.

1 oktober