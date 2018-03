Rotterdamse torens na 'Eindhovense' verbouwing omgedoopt tot Lee Towers

ROTTERDAM/EINDHOVEN - En natuurlijk schalde 'You'll never walk alone' over de bouwplaats in het Rotterdamse havengebied. De Rotterdams maestro met de gouden microfoon zong het zelf. Want Lee Towers was uiteraard de eregast bij de officiële start van de verbouwing van de twee gebouwen tot The Lee Towers door Eindhovense projectontwikkelaars.