Roy Ayers (79) in Fifth NRE in Eindhoven: kort maar krachtig

Dat er honderden jaren muziekervaring op het podium staat, wordt snel duidelijk. Het viertal is uitmuntend op elkaar ingespeeld. De solo’s tijdens nummers als Searching, Red, Black and Green, Everybody Loves the Sunshine en Together Forever worden feilloos afgewisseld en gaan vloeiend in elkaar over. De hoofdartiest zelf is relatief weinig aan het woord. Hij neemt vaker plaats op een stoel, waar hij tevreden toekijkt hoe zijn bandmaten hun muzikale vaardigheden ten gehore brengen.