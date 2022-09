Roy Jakobs benoemd tot nieuwe Philips-baas: ‘Hard tegenaan om weg omhoog weer in te slaan’

FC Eindhoven-spe­lers Dennis van den Eijnden en Tevfik Ceyar keren terug in zaalvoet­bal­se­lec­tie Oranje

Het Nederlands zaalvoetbalteam vervolgt op dinsdag 11 oktober om 19.00 uur de WK-kwalificatiecyclus in het Letse Jelgava. Oekraïne is daarin de tweede tegenstander. De FC Eindhoven-spelers Dennis van den Eijnden en Tevfik Ceyar keren terug in de selectie van bondscoach Miguel Andres Moreno.

29 september