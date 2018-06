Roze renners domineren Strijp S

EINDHOVEN - Op Strijp S werd zondag de zesde editie van de Ladiesrun gelopen. 1400 vrouwen liepen 5, 7,5 of 10 kilometer en haalden daarmee geld op voor borstkankeronderzoek.

Wie zondag over de Torenallee op Strijp S liep, dacht eerder bij een festival dan bij een hardloopevenement beland te zijn. 1400 deelnemers, allemaal vrouwen, en hun supporters zaten in het gras te genieten van het lekkere weer, een dj, diverse foodtrucks en zelfs een bierkraam. Schijn bedriegt, alle in het roze gestoken dames moeten keihard aan de bak. Voor stichting Pink Ribbon lopen zij verschillende afstanden.

Het is de zesde keer dat het hardloopevenement georganiseerd wordt. ,,Vorig jaar hebben we bijna 20.000 euro opgehaald, dit jaar zitten we al op 11.000 euro en dan moeten de donaties die vandaag door lopers zijn gedaan nog erbij worden opgeteld. We hopen natuurlijk het record van vorig jaar te evenaren", zegt Annemarie Steinmann van Pink Ribbon.

Missie

Deelnemers variëren sterk in leeftijd. De een komt met een speciale missie, de ander om gewoon lekker een stukje te rennen. Meiden met een missie zijn in ieder geval moeder en dochter Donnie en Ymke Schraven. Zij lopen voor een vriendin van Donnie, die twee maanden geleden aan borstkanker is overleden. ,,Vorig jaar hebben we ook meegedaan. Toen was ze er nog bij en voelde ze zich erdoor gesteund. Nu kan dat helaas niet meer maar dat maakt ons extra gemotiveerd. Wij kunnen dit nog in alle gezondheid doen en dat voelt heel erg fijn.", vertelt Ymke.

Quote Ik loop voor kanker als rotziekte in het algemeen en sla nooit meer een editie over. Annita Hassefras

Annita Hassefras is een van de oudere deelnemers maar misschien wel de sportiefste. ,,Ik oefen voor de Nijmeegse vierdaagse dus ben ik vanuit Best hier naartoe komen wandelen. Normaal is dat een wandeling van 2 uur maar ik heb er 1,5 over gedaan. Nu ga ik hier 5 kilometer hardlopen en dan wandel ik weer terug." Ook Annita doet met een speciale gedachte mee. ,,Ik heb hier twee jaar geleden voor het eerst meegedaan met een collega. Die kreeg echter een hersentumor en is nu niet meer in staat mee te doen. Een lieve vriend en vriendin van me hadden ook kanker. Zo kan ik nog wel even doorgaan, ik loop voor kanker als rotziekte in het algemeen en sla nooit meer een editie over."