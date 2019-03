RTL-weerman Reinier van den Berg op Watercongres Eindhoven

EINDHOVEN - Nu de droogte aanhoudt, moeten waterschappen meer doen om water vast te houden in de beken en stromen. Dat vindt Trefpunt Groen Eindhoven. Water en de waterschapsverkiezingen zijn donderdag 14 maart ook de thema's van een avond van TGE en Grootouders voor het Klimaat. Daar spreken RTL-weerman Reinier van den Berg en ecoloog Peter Voorn van Natuurmonumenten over de vraag of het klimaat werkelijk verandert.

Na de droge zomer is er afgelopen najaar en winter veel te weinig regen gevallen ter compensatie, zegt Joop van Hout van Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). ,,Normaal valt in een jaar zo'n 900 millimeter, nu komen we niet verder dan 500 millimeter. Dat is niet alleen rampzalig ecologisch gezien, maar het leidt ook tot uitdroging en inklinken van de fijne zandgrond in Eindhoven. We willen geen paniek zaaien, maar er is kans dat daardoor ook huizen gaan verzakken en scheuren, vooral als ze verschillende funderingen hebben", aldus Van Hout.

Ook gaan die avond vertegenwoordigers van partijen die meedoen aan de verkiezingen voor waterschap De Dommel, op woensdag 20 maart, met elkaar in discussie. De bijeenkomst in het CKE aan de Pastoor Petersstraat in Eindhoven is op donderdag 14 maart, aanvang 19.00 uur. Aanmelden is nodig via mail.

Het is aan de waterschappen, ook aan De Dommel, om meer te doen aan het vasthouden van water in opslagbekkens en met stuwen en sluizen. ,,Sommige partijen erkennen wel dat er gevolgen zijn van de klimaatverandering, maar vinden maatregelen niet nodig. Wij willen laten zien dat er genoeg te kiezen is bij de verkiezingen."

Gevolgen