Rugged uit Eindhoven scoort met Banana opnieuw hit onder dansers: ‘De filmpjes komen overal vandaan’

EINDHOVEN - Het lied is al een jaar oud, maar opeens blijkt er opnieuw belangstelling voor te zijn. Het nummer Banana van DJ-team RUGGED uit Eindhoven wordt wijd verspreid onder dansers. Van Hongarije tot Maleisië, in de stijlen zumba tot aan popping. Geen dansstijl blijft ongemoeid. Voor Jurrie Jaspers van RUGGED bleek het ook een verrassing. ,,We krijgen filmpjes van over de hele wereld opgestuurd.”

Het begon vorig jaar als een experiment in de studio. Jurrie, Morris en Perry waren zoals altijd bezig met het maken van muziek. Normaal gesproken in samenwerking met andere artiesten en vocalisten totdat ze zich bedachten: ,,Waarom doen we niet iets met onze eigen vocals?” (Stemmen, red.) En zo geschiedde. Samen met Boyd Janson en Brooklyn produceerden ze de track Banana, namen hun eigen vocals op, maakten er een clip bij en het werd al snel verspreid binnen hun eigen netwerk. ,,We hebben het honderd procent zelfstandig uitgebracht”, vertelt Jaspers. ,,Zonder tussenkomst van een platenlabel.”

RUGGED is in 2013 ontstaan en staat los van The Ruggeds, een bekende breakdancecrew uit Eindhoven. In plaats van alleen op andere tracks te dansen, besloten ze hun eigen remixes te maken. Onder het management van Partysquad hebben ze op vele festivals en feesten gestaan. Andere dj’s namen hun remixes mee de wereld over. Hardwell en Diplo hebben het in hun sets verwerkt. De stap naar het releasen van een track op eigen kracht was dus klein.

Met hun clubachtergrond in het achterhoofd werd Banana geproduceerd. Een track met in het gehoor een simpele tekst en sterke aanstekelijke beat. Daarnaast makkelijk dansbaar, dus perfect om er een choreografie op te maken. ,,We weten niet hoe het daar terechtgekomen is, maar in Colombia is het een echte clubhit geworden”, zegt Jaspers. ,,Het werd daar overal gedraaid. Niet alleen in de uitgaansscène, maar ook in de supermarkt. De filmpjes kwamen van overal.”

Banana genoot een korte hype, vooral in het buitenland. Na een tijdje was de hype weer gaan liggen en konden de mannen verder met hun producties.



Totdat opeens in het prille begin van dit jaar de track weer oplaaide. Duc Anh Tran, een Hongaarse danser met groot bereik (meer dan 400.000 volgers op Instagram), had Banana herontdekt en er zijn eigen choreografie op gemaakt. Binnen een mum van tijd steeg ook het aantal volgers van Rugged. ,,Opeens hadden we er duizend bij in één week”, zegt Jaspers. Het balletje is opnieuw gaan rollen. ,,Dansers maken er hun eigen variant op en sturen het naar ons. En ze hebben nog skills ook.” Er zijn dansfilmpjes gekomen uit Hongarije, Peru, Rusland, Libanon, India, Mexico en Tanzania. De choreografieën wisselen in de stijlen streetdance, zumba en popping. Hoewel het grote publiek er in mindere mate van gehoord had, werd het binnen de danskringen flink gedeeld.

