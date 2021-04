Ruim 100 liedjes ingestuurd voor wedstrijd die hét Eindhovense volkslied moet opleveren

Vogelvrij in het Victoria­park in Eindhoven: ‘Zonder papieren moet je altijd op je hoede zijn’

21 april EINDHOVEN - Hoe herken je op straat iemand die officieel niet in Nederland mag zijn? Hij staat keurig te wachten tot het stoplicht op groen springt. Hassan (31) is zo iemand. Hij speelt een rol als ‘vogelvrije exoot’ in het project ‘Vogelvrij’, op en rond het Victoriapark in Eindhoven.