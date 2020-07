Ruim 200 woningen bij Kronehoefstraat

EINDHOVEN - Drie plannen voor woningbouw liggen er rond de Frankrijkstraat-Kronehoefstraat in Eindhoven. Nieuwbouw op de plaats van de boerderij Kronehoef en het terrein van de voormalige Eindhovense Radiateuren Fabriek (ERF) waren al bekend. Daar komt nu het plan van ontwikkelaar BPD bij om zijn huidige kantoor aan de Kronehoefstraat om te bouwen tot honderd middeldure huurwoningen.

Ook sloop en vervangende nieuwbouw is mogelijk, laat Timon van der Horst van BPD weten. Het Regioteam Zuid van het bedrijf zetelt nu zelf nog in het gebouw waar ook het Summa College tussentijds nog onderdak vond. Het kantoor gaat waarschijnlijk in 2023 naar het Campinaterrein, waar de ontwikkelaar plannen maakt voor 694 woningen, kantoren, horeca en dergelijke.

Campinaterrein Eindhoven

BPD wil aan de Kronehoefstraat huurwoningen in de prijs van 650 tot 1000 euro ontwikkelen, samen met Rabobank Vastgoed. Beide hebben vorig jaar het Woningfonds opgericht, bedoeld om dit soort middeldure huurwoningen te bouwen voor middeninkomens. Die komen nu niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl de prijzen op de particuliere markt al maar verder stijgen. BPD wil ook een bijdrage leveren aan het verzachten van de druk op de overspannen woningmarkt in Eindhoven.

BPD gaat de plannen nu uitwerken en de bestemmingswijziging voorbereiden.

Boerderij Kronehoefstraat in Eindhoven.

Voor de twee andere plannen in de omgeving liggen de bestemmingsplannen al ter inzage. Iris Vastgoed wil de oude boerderij achter de panden aan de Kronehoefstraat slopen en vervangen door zes woningen. Aan de Otterstraat komen 59 kleine en middelgrote appartementen in een complex met twee verdiepingen op een halfverdiepte parkeergarage. Daarvoor wordt het voormalig kinderdagverblijf gesloopt.

Radiateurenfabriek

Aan de Frankrijkstraat/Egelstraat wordt de ERF gesloopt om plaats te maken voor een plan van Next Development voor de bouw van 56 koopappartementen in twee blokken met parkeerruimte in het midden. De woning naast het bedrijfsterrein, aan de Frankrijkstraat, wordt omgebouwd tot nog eens vijf appartementen. ERF vertrok naar De Hurk na jarenlange discussie over de locatie.