Ruim 5000 mensen doen mee aan traditionele fakkeltocht in Eindhoven

6000 fakkels

De jaarlijkse fakkeltocht in Eindhoven is voor het eerst gehouden in 1992 naar aanleiding van aanslagen op Turkse migranten in het Duitse Solingen. De tocht begint en eindigt sindsdien op het Wilhelminaplein. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving. De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de start van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.