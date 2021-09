Ruim dertig bewoners moeten tijdelijk woning uit vanwege brand in appartement in Eindhoven

Jeugdkli­niek Yes We Can begint met dagbehande­ling in Eindhoven: ‘Wachtlijs­ten waren nog nooit zo lang’

2 september EINDHOVEN - Jongerenkliniek Yes We Can opent een vestiging in Eindhoven. In de voormalige Corneliusschool aan de Barrierweg gaat de GGZ-instelling voor het eerst ambulante dagbehandeling aanbieden aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar.