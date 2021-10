Ruim een miljoen euro voor projecten rond luchtkwaliteit in Eindhoven, sloopregeling voor oude scooters

EINDHOVEN - Met ruim een miljoen euro voor projecten die bijdragen aan schone lucht, is de financiering voor een deel van de projecten waarmee Eindhoven aan de slag wil geregeld. Eerder dreigde wethouder Rik Thijs (GroenLinks) nog uit het Schone Lucht Akkoord te stappen als het Rijk niet met geld over de brug zou komen.

Die dreiging is nu uit de lucht, stelt Thijs. Volgens de wethouder is er een half miljoen euro toegezegd voor een regionaal meetnet en een half miljoen voor andere projecten die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. Een sloopregeling voor oude vervuilende scooters en maatregelen om het centrum autoluw te maken bijvoorbeeld.

Minder kilometers in de auto

Volgens Thijs komt er ook nog ruim 60.000 euro om stadsgenoten te stimuleren om te kiezen voor schone manieren om zich te verplaatsen. Meer lopen, fietsen of met het openbaar vervoer. Ook bedrijven worden aangespoord om hun werknemers minder kilometers met de auto te laten maken.

Begin 2020 ondertekende Eindhoven net als tientallen andere gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord, dat moet leiden tot een permanent betere luchtkwaliteit in heel Nederland. In totaal heeft het Rijk ongeveer vijftig miljoen euro te verdelen over projecten die hieraan bijdragen. Bij de ondertekening gaf Thijs destijds al aan het potje van 50 miljoen euro wel erg mager te vinden in vergelijking met de ambitieuze doelen die gesteld werden. Hij wilde hierover in gesprek met het ministerie.

Eigen bidbook

Dat gesprek kwam er echter nooit en ook op ingebrachte ideeën van de gemeente kwam geen reactie. In april van dit jaar diende de gemeente daarom maar zelf een bidbook in met een aantal projecten en een bijbehorende financiering door het ministerie. Een stevig pakket met een sloopregeling voor vervuilende scooters, een regionaal meetnet en subsidies voor schone taxi's bijvoorbeeld. In totaal claimde de gemeente 7,5 miljoen euro waarvan er nu dus ruim een miljoen is toegewezen.

Hoewel niet aan alle wensen is voldaan, is Thijs tevreden. ,,Maar we zijn nog niet klaar. Er loopt nog een verzoek om budget voor een project rondom houtstook bijvoorbeeld. Ik heb goede hoop dat we dat alsnog op korte termijn geregeld krijgen.” Ook een gesprek met de staatssecretaris is er volgens de wethouder nog niet van gekomen.